Banda da Polícia Militar se apresenta na Escola Municipal Edir Frayha no dia 20

Poços de Caldas, MG – Na próxima semana, a Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar, sediada em Poços de Caldas, inicia uma série de apresentações voltadas à comunidade poços-caldense. As apresentações estão previstas no projeto de Incentivo à Cultura “Música na Comunidade”, que conta com o apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas e incentivo cultural do Palace Hotel.

A primeira apresentação será realizada no próximo dia 20 de abril, às 8h30min, na Escola Municipal Edir Frayha, no bairro Jardim Nova Aurora.

A Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar, com sede em Poços de Caldas, foi criada em 2010, tendo como missão inicial atender as solicitações das 55 cidades e 29 distritos sediados na área de atuação da 18ª RPM. Conta atualmente com 19 integrantes, sendo 18 músicos e um maestro. Desempenha um trabalho exemplar nas apresentações, colaborando ativamente para a integração entre a comunidade e a Polícia Militar.

Desde 2010, realizou mais de 900 apresentações, com vasto e eclético repertório, atingindo um público estimado de 700 mil pessoas, indistintamente, fortalecendo os laços entre as forças de segurança e a população.