Flipoços 2023 lança Exposição “Mulheres Bordadas” no Museu Histórico e Geográfico

Poços de Caldas, MG – O Festival Literário Flipoços, em 2020, planejou celebrar as mulheres, dando voz às suas causas, conquistas e legado. A exposição de artes têxteis homenageando mulheres, através de bordados manuais, só pôde ser trazida a público presencialmente agora. O lançamento da exposição “Mulheres Bordadas” foi realizado na última terça-feira, 11 de abril, no Museu Histórico Geográfico de Poços de Caldas e se estende até o dia 7 de maio.

O tema da exposição faz alusão ao Flipoços de 2020 “Mulher e Literatura: da poesia ao poder”, que convidou o bordado para compor aquele momento especial. O projeto precisou ser suspenso em função da pandemia.

A Exposição Mulheres Bordadas tem a participação de 64 artistas de 38 cidades e 8 estados, pessoas de grande talento e sensibilidade que doaram suas artes para a formação de quatro painéis que, após a exposição, serão doados a instituições da cidade.

Os artistas criaram e bordaram manualmente 81 artes em homenagem a mulheres maravilhosas e marcantes por seus feitos e legados, conhecidas do grande público ou anônimas.

Agora, no Flipoços 2023, a curadoria resgata a linha bordada que se entrelaça ao fio da literatura e homenageia mulheres, honra e amplia os saberes ancestrais, fortalece o presente, inspira o futuro, celebra a força feminina que se registra através dos tempos, reconhecendo suas lutas, gritos e vozes.

Este é nosso convite, para que você aprecie esta delicada, criativa e pacienciosa homenagem bordada a mulheres.

Curadoria: Gisele Ferreira

Cocuradoria: Beatriz Marcos Telles

Artistas expositores:

Adael de Freitas Alonso (São Paulo-SP)

Alessandra dos S. Mata Campos (São Paulo-SP)

Alice Ribeiro de Barros (Jaú-SP)

Ana Christina Soares Rigobello (Salvador-BA)

Ana Lúcia Navarro (São João da Boa Vista-SP)

Ana Luiza Fialho da Silva (Guaxupé-MG)

Ana Maria dos Reis (Sorocaba- SP)

Andrea Marcia de O. Gomes (Rio de Janeiro- RJ)

Angela Adelaide Lucena (Florianópolis-SC)

Bárbara Mançanares (Paraguaçu- MG)

Carmen Dolores Kuntz Almeida (Sorocaba-SP)

Cibele Gueresi de Mello (Florianópolis- SC)

Cláudia Merz (São Paulo-SP)

Diomilton Ferraz (Almenara-MG)

Edna Leite Ramos (Poços de Caldas-MG)

Elisa Helena F. G. Vilas Boas (Botelhos- MG)

Erika Viviane Costa Vieira (Diamantina-MG)

Expedita Maria de Almeida Ricarte (Fortaleza-CE)

Fabiana Figueira Correa (Cordeiro-RJ)

Fernanda Pipolo Gialluisi (Rio de Janeiro-RJ)

Gabriela A. Santana (Lençóis C. Diamantina – BA)

Iara Manata Pontes (Poços de Caldas-MG)

Janir Lage da Silva (Petrópolis-RJ)

Jaqueline Carvalho Cardoso (Osasco- SP)

Kumico Kamei Mori (Belo Horizonte-MG)

Lena Franco (São Paulo-SP)

Leonor Francisco de Oliveira (Águas da Prata-SP)

Lisa Marchesini dos Santos (São Paulo-SP)

Lúcia P. C. G. Machado (Belo Horizonte-MG)

Maira Pereira G. Coelho (Belo Horizonte-MG)

Maria Alice Carlini (Praia do Forte-BA)

Maria Beatriz Soares Rigobello (Mococa- SP)

Maria Célia C. Marcondes (São João Boa Vista-SP)

Maria de Fátima A. R. Moreira (Salvador-BA)

Maria Dolores Ripoli T. Leite (Florianópolis-SC)

Maria Edna de Almeida Sgavioli (Pederneiras- SP)

Maria Francisca Franco (São Paulo- SP)

Maria Izabel Porazza (Canela-RS)

Maria Izabel Rubio Prosdocim (Ourinhos-SP)

Maria Nadja Nunes Bittencourt (Salvador-BA)

Maria Paula Casagrande Marimon (Imbituba-SC)

Mariangela Baeninger (Águas da Prata-SP)

Marília Martins Coelho (Rio Claro -SP)

Marinilda Bertolete Boulay (Socorro-SP)

Olinda Evangelista (Florianópolis- SC)

Parísina Éris Ilíade (Diamantina-MG)

Raquel Monteiro de Souza (Nova Lima-MG)

Raquel Valente Fulchiron (Poços Caldas-MG)

Regina Lúcia Barbosa Bartilotti (Paraty-RJ)

Rita Izabel Vaz (Paraná- PR)

Rosângela Politano (Socorro- SP)

Rui Sergio Santos Moura (Bichinho Prados-MG)

Sandra Vitti Mussolin (Poços de Caldas-MG)

Silvana Maria Scheuer Becker (Florianópolis-SC)

Simone de Almeida Prado (Belo Horizonte-BH)

Sônia Bianco (São Paulo-SP)

Tânia Faber Fernandes (Ourinhos-SP)

Tarsyla Ferro Masys (São Paulo -SP)

Terezinha Bevilaqua (São José dos Campos SP)

Vânia Aparecida B. S. Furlan (Campinas- SP)

Vânia Borelli (São Bento do Sapucaí SP)

Vânia Cardoso Franco de Godoy (Socorro- SP)

Vera Lúcia Campos de Faria (Biguaçu-SC)

Vera Lúcia Simonetti Racy (Ibitinga-SP)

O 18º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas 2023, com o tema “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”, será realizado no Espaço Cultural da Urca, de 03 a 07 de maio, com programação riquíssima e convidados especiais. Veja a programação completa em www.flipocos.com Mais informações pelo e-mail coordenacao@gsceventos.com.br ou 35-9 9136-0156

Serviço:

Exposição Mulheres Bordadas – Mulher e Literatura: da poesia ao poder

Período: de 11 de abril a 7 de maio

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

Catálogo virtual disponível em: www.flipocos.com

Entrada gratuita