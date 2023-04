Lorenzetti retorna à Feicon Batimat e comemora seu centenário com lançamentos

Poços de Caldas, MG – A Lorenzetti entra para o privilegiado grupo de empresas brasileiras centenárias. Fundada em 1923, a companhia se tornou um case de negócios e referência em produtos com design, qualidade e tecnologia, presente em milhões de lares brasileiros e em mais de 45 diferentes países. Para celebrar o ano, está sendo programada uma agenda de ações e novidades à altura desse importante marco, entre projetos sociais, culturais, esportivos, educacionais, ambientais e tecnológicos.

No ano em que comemora seu centenário, a Lorenzetti retorna à Feicon Batimat, a maior feira de construção civil da América Latina. A empresa apresenta novidades em grande parte das categorias de produtos, entre duchas e chuveiros elétricos, louças e metais sanitários, aquecedores de água a gás e iluminação.

Com 27 edições, a Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura.

A empresa apresenta na feira inúmeros produtos e projetos como a proposta de design do Acqua Century é disruptiva para a categoria de duchas e chuveiros elétricos, torneira eletrônica Essence ganha versão preto com cromado, os projetos de banheiros e lavabos ganham novas alternativas de monocomandos e torneiras a partir do complemento da linha Swan. A linha Loren Loft tem conceito minimalista, que pode ser aplicado em diferentes propostas, principalmente em ambientes integrados, que demandam harmonia. A Lorenzetti complementa a linha Loren Like, com torneiras contemporâneas e funcionais e o portfólio de metais sanitários é complementado com o lançamento da linha de acessórios Loren Loft Square, composta por ducha higiênica, saboneteira, papeleira, prateleira, toalheiro barra, toalheiro barra duplo, suporte duplo para toalha/papel e cabide. Apresenta também linha completa com torneiras, acessórios para banheiros e válvula para lavatório, no acabamento preto fosco e a linha de louças sanitárias da Lorenzetti ganha o reforço da Bacia Loren Lead, as novas bacias Loren Joy se destacam pelo custo-benefício e pelo design compacto, ideal para os espaços com metragens reduzidas e os assentos sanitários Levitti apresentam um design clean com tampa envolvente, cobertura total do assento e abertura higiênica na tampa e no assento, que evita o contato com resíduos na louça.

Líder em aquecedores de água a gás, a Lorenzetti apresenta os modelos LZ 2500DE e LZ 2500DE-I e na categoria de iluminação, a Lorenzetti aposta nas lâmpadas de filamento. São três modelos: a Bulbo, a versão ST64 ou pêra e a Vela. Os refletores Loren Up são compactos, resistentes e eficientes para a luminosidade em espaços externos.

“No ano em que completamos o nosso centenário, o retorno à Feicon se tornou um momento mais que especial. Estamos de volta ao evento que marcou a nossa história com diversos lançamentos, priorizando conforto, praticidade e sustentabilidade”, reforça Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.

SERVIÇO:

27ª Feicon Batimat

Termina hoje (14) das 10h às 20h.

São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes

Km 1,5, São Paulo, SP

Estande E110