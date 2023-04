Operação de Proteção Escolar da Polícia Militar garante segurança em escola de Campestre

Poços de Caldas,MG – Nesta quinta-feira (13), por volta das 09h a Polícia Militar, através daPolícia Militar Rodoviária, realizou uma Operação de Proteção Escolar na Escola Municipal Pedra Grande, localizada na MGC 267, Km 469, no município de Campestre/MG.

O objetivo da ação foi contribuir com a importante iniciativa da Corporação em levar segurança ao ambiente escolar, visando garantir a integridade física e moral dos alunos, professores e funcionários da instituição.

Durante a visita, a equipe policial teve a oportunidade de conhecer as instalações internas e externas da escola, além de ser recebida calorosamente pelos alunos e pelo corpo diretivo da instituição, composto pelo Diretor Jefferson e pelo Presidente da Câmara Municipal de Campestre, Vereador Marquinho.

Durante o encontro, foi possível discutir sobre a importância da segurança escolar e de como a Polícia Militar pode contribuir para garantir um ambiente seguro e saudável para todos os envolvidos na comunidade escolar.

A equipe responsável pela Operação de Proteção Escolar foi composta pelo Sgt Del Aguila e pelo Sd Sales, ambos da Polícia Militar Rodoviária, além da viatura VP 32469.