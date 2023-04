Operação conjunta resulta na prisão de traficantes e apreensão de drogas em Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, realizou uma operação bem-sucedida no município de Caldas no dia 13/04/2023. A ação foi fruto de um levantamento de informações sobre indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três locais do Bairro Santa Cruz, resultando na prisão de quatro indivíduos, incluindo dois foragidos da justiça. Além disso, foram encontrados no local nove tabletes de maconha, R$ 3.405,00 em dinheiro e quatro aparelhos celulares, todos relacionados com o tráfico de drogas.

O material apreendido, assim como os presos, foram encaminhados à Delegacia da Comarca.