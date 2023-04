Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta sexta-feira, 14

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 14, é de céu parcialmente nublado, mas com previsão de chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 16 graus. Previsão de volume de chuva para hoje é de 10 milímetros ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

A sexta-feira, 14, terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões de Minas Gerais.



Na região Centro-Sul, áreas de instabilidade favorecem o aumento de nebulosidade ao longo do dia e ocorrência de chuva, principalmente a partir da tarde.



No restante do estado, as temperaturas permanecem estáveis, com a máxima em torno de 35ºC no Norte e Vale do Jequitinhonha.