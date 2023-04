Abril Verde: Uso de Epis e adornos são tema desta segunda semana

Poços de Caldas, MG – Está acontecendo na Santa Casa de Poços o Abril Verde, iniciativa que busca conscientizar os colaboradores sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Durante todo esse mês de abril, estão sendo realizadas ações por todo Hospital com temas diversificados a fim de orientar sobre os riscos de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e formas de prevenção, sempre visando o bem estar do colaborador.

Nesta segunda semana de campanha, as equipes da Cipa e da Segurança do Trabalho, que são quem estão organizando o Abril Verde, decidiram abordar os temas EPIs e adornos, baseando-se sempre na NR 32, Norma Regulamentadora que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

“O Abril Verde é uma iniciativa que a gente tem dentro dos hospitais, dentro das comissões internas de prevenção de acidente, voltada para a saúde do trabalhador, dos nossos colaboradores aqui dentro da instituição. Então, são algumas ações que promovemos em parceria com a Segurança do Trabalho do Hospital, buscando melhorar a saúde do trabalhador e evitar acidentes de trabalho. Durante essa semana, estamos realizando algumas ações voltadas para a utilização de EPIs e evitar a utilização de adornos, que podem ser fonte de contaminação para nossos colaboradores e também para os pacientes”, explica a biomédica da Santa Casa Aline Magalhães, que é presidente da Cipa 2023.

A técnica em segurança do trabalho do Hospital, Bruna Stefanie dos Reis Oliveira, destaca também que o Abril Verde é um momento de conscientizar os colaboradores sobre a questão de usar os Epis e andar da forma mais correta possível dentro do Hospital. “Entramos na questão do que não pode e o que pode, que a NR 32 traz para a gente. O que não pode? Sapato aberto, a gente não autoriza, têm que estar de sapato sempre fechado. A unha tem que estar sempre aparada, não pode unha em gel, não pode unha cumprida, o esmalte tem que estar íntegro, não pode estar descascado. É proibido também o uso de qualquer tipo de adorno, como corrente, anel, aliança, relógio, piercing… Sempre orientamos a não utilizar o adorno”, conta Bruna.

Para chegar mais perto dos funcionários, durante terça e quarta-feira, 11 e 12, foi realizada uma blitz em frente a lanchonete do Hospital onde os funcionários que apontassem os erros em um manequim ganhavam um chocolate. A Dra. Bárbara Lusvarghi foi uma das que passou pela blitz e aprovou a ação. “Todas essas ações que são realizadas pelos profissionais são muito importantes para conscientizar todos os trabalhadores sobre a NR 32 que dispõe sobre a segurança do trabalhador, sempre pensando mesmo no bem estar de quem aqui trabalha”, disse a médica.