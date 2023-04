Apreensão de arma de fogo e detenção de menor de idade no Jardim América

Poços de Caldas, MG – Nwste sábado (15) , a CPU recebeu informações de comerciantes relatando a presença de dois indivíduos encapuzados nas proximidades do supermercado Barzali, na Rua 13 de Maio, no Bairro Jardim América. As equipes da 129ª Cia TM foram acionadas e se deslocaram para o local.

A patrulha rural conseguiu abordar um dos suspeitos e, ao realizar uma busca pessoal, foi encontrada uma arma de fogo em sua cintura. O suspeito foi identificado como sendo um menor de idade e foi apreendido.

Como resultado da operação, foi realizada a apreensão de 01 arma de fogo e a detenção do menor. As equipes envolvidas na operação foram compostas pelos policiais: Ten Cel Afranio, Sgt Ronei, Sgt Wagner, Sgt De Mello, Sgt Silveira, Cb Ignácio, Sd Mesquita, Sgt Alexandre, Sgt Reinaldo, Cb Tardioli, Ten Alan, Sd Giovane, Sgt Tiago e Cb Carvalho.