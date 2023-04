Documento orienta unidades de ensino da Rede Municipal sobre segurança nas escolas

Poços de Caldas, MG – Nas últimas semanas a mídia tem noticiado casos de violência ou ameaça em escolas de todo MG – Brasil, o que tem causado intranquilidade geral, embora nenhum fato concreto tenha ocorrido em nosso município. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas elaborou um documento com orientações para as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, a partir das discussões e deliberações da Comissão de Segurança nas Escolas.

Criada para debater medidas de segurança voltadas para o ambiente escolar, a comissão conta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Educação e Defesa Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, PROCON e Poder Legislativo do Município de Poços de Caldas.

“Além das ações integradas desenvolvidas pelas Forças de Segurança no município, não podemos perder de vista as especificidades do ambiente escolar e as oportunidades pedagógicas que se apresentam em momentos de dificuldade como o que estamos vivendo. Nossa proposta é fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade escolar e envolver a todos – estudantes, famílias, equipe e sociedade – na adoção de medidas práticas que devem ser iniciadas de imediato”, destaca a secretária municipal de Educação, Deborah Brianezi.

Orientações

O documento, elaborado coletivamente pelos representantes da Educação na Comissão de Segurança nas Escolas, em reunião na tarde da última quinta-feira (13), já foi compartilhado com os gestores das escolas municipais, Centros de Educação Infantil, escolas de atendimento especializado e unidades do Programa Municipal da Juventude.

O documento contém medidas práticas que devem ser adotadas nas unidades escolares, ações que são de responsabilidade das famílias e iniciativas que serão adotadas pela Secretaria Municipal de Educação. Todas as unidades de ensino deverão realizar reuniões com a comunidade escolar, nas quais devem ser repassadas as orientações sobre o tema.

O que cada unidade

escolar pode fazer?

– Identificar na sua realidade local as necessidades de segurança, reforçando o uso do uniforme entre os alunos e outras medidas internas, incluindo uso de crachás pelos servidores municipais.

– Comunicar imediatamente a família e Secretaria Municipal de Educação e, se necessário for, acionar a Polícia Militar/Guarda Civil Municipal e Conselho Tutelar, caso ocorra qualquer ameaça na unidade.

– Acionar as forças de Segurança quando forem observadas movimentações estranhas no entorno da escola.

– Desenvolver ações pedagógicas (projetos, rodas de conversas, palestras e outros) relacionadas ao combate à propagação de fake news, desinformação e compartilhamentos inadequados.

– Promover a Cultura da Paz no ambiente escolar.

O que as famílias

podem fazer?

– Controlar e verificar o acesso de seu filho na internet, especialmente nas redes sociais.

– Verificar diariamente a mochila do estudante.

– Não compartilhar fake news.

– Educar os estudantes para a cultura da paz e nunca estimular a violência.

– Seguir os horários de entrada e saída estabelecidos pela unidade e incentivar o uso do uniforme escolar.

– Somente pessoas autorizadas pelos representantes legais, registradas na ficha de matrícula, podem buscar os estudantes nas escolas.

– Informar a coordenação/direção, quando perceber algo suspeito no entorno da escola.

Ações da Secretaria

Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo uma série de ações para atuar no fenômeno da violência no ambiente escolar, como proporcionar momentos de escuta dos profissionais da educação sobre o cotidiano escolar, promover formação com diversos temas, como habilidades socioemocionais, mediações de conflitos, segurança básica na escola, além de encontros com os educadores sobre práticas de Educação Midiática, conjunto de habilidades que ensina a analisar, acessar, produzir e participar criticamente do ambiente informacional.

O documento pode ser acessado abaixo. Você pode ajudar, compartilhando o conteúdo em seus grupos de aplicativos de mensagem.