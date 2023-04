Jovem talento de Poços de Caldas se destaca no Beach Tennis

Poços de Caldas, MG – Guilherme Rodrigues Del Sarto é um jovem talento que vem se destacando como Beach Tennista em diversos torneios regionais, estaduais e nacionais. Natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais, com apenas 13 anos de idade, ele já apresenta um grande potencial no esporte.

O interesse pelo Beach Tennis surgiu há pouco mais de um ano, quando Guilherme começou a jogar com amigos e familiares. Logo nos primeiros jogos, todos notaram que ele tinha uma aptidão natural para o esporte. Com a inauguração da primeira arena de Poços de Caldas, a arena Makai, no final de 2021, o atleta foi convidado a participar do time de atletas para iniciar as competições amadoramente em torneios no interior de São Paulo e também na própria cidade, na arena Makai e Praya de Serra.

No início deste ano, Guilherme iniciou sua participação em alguns dos maiores torneios de Beach Tennis do país, na categoria Sub-14 como a Federação Paulista de Beach Tennis, o Circuito Brasileiro de Beach Tennis e o Circuito Beach Tennis. O atleta apresentou um ótimo desempenho logo nas primeiras etapas do ano, o que o levou a figurar entre os melhores do ranking nacional.

Entre os títulos conquistados por Guilherme estão o terceiro lugar na Arena ATC Tennis Club, em Barueri, São Paulo, e o vice-campeonato na arena Ravena Beach Tennis Alfavile, também em Barueri. Além disso, ele foi campeão na etapa Arena Aveiro, em Campinas, São Paulo, pelo Circuito Beach Tennis.

Guilherme está sempre em busca de novos desafios e já tem compromissos marcados para o futuro. Recentemente ele disputou a segunda etapa do Circuito Brasileiro Sub-14 na cidade de Ribeirão Preto e, no final do mês, participará da terceira etapa em Belo Horizonte. Seu talento e dedicação ao esporte são inspiradores e promissores para um futuro brilhante como atleta profissional de Beach Tennis.