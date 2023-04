Operação da Polícia Militar prende narcotraficantes na zona sul de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou uma operação bem sucedida na tarde desta sexta-feira, 15 de abril, na zona sul da cidade. Tudo começou quando o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu uma denúncia sobre um veículo de quatro rodas realizando manobras perigosas pelas ruas dos bairros da região.

Após o rastreamento do veículo suspeito, a PM conseguiu avistá-lo e tentou realizar a abordagem, porém o motorista do carro tentou fugir, realizando manobras perigosas por diversas ruas da região. Após uma perseguição, os policiais conseguiram alcançar e prender os ocupantes do veículo. Para surpresa dos agentes, três menores de idade ocupavam o veículo.

Os menores relataram que alugaram o automóvel de uma usuária de drogas da região, o que levou a PM a realizar diligências para localizá-la. Após a localização da proprietária do veículo, foi confirmado que ela havia alugado o carro para os menores em troca de entorpecentes.

Durante a operação, foram encontradas drogas e dinheiro, além de uma motocicleta com o chassi raspado, que servia como ponto de venda de drogas, onde dois maiores de idade também foram presos. O resultado final da operação inclui a apreensão de 5 balanças de precisão, 4 bolas de cocaína (totalizando 540 gramas), 10 buchas grandes de maconha, 1 barra de 1 kg de maconha, 152 pinos cheios de cocaína e R$ 267,00. Além disso, um carro foi apreendido e uma moto com o chassi raspado foi removida.

No total, a operação resultou na prisão de três maiores e na apreensão de três menores de idade, que foram encaminhados para as devidas autoridades para prestar esclarecimentos e responderem pelos seus atos.