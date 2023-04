PMR prende motorista suspeito de receptação e adulteração de veículo

Poços de Caldas, MG – Na tarde de sexta-feira (14), a Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu um jovem de 19 anos após abordar um veículo Hyundai/HB20 branco com queixa de furto e suspeita de adulteração na Rua Corrêa Neto, no Centro de Poços de Caldas.

Durante o deslocamento, a equipe da Polícia Rodoviária recebeu informações sobre a possibilidade de adulteração ou clonagem do veículo, o que levou à abordagem do carro. Foi constatado que as placas do carro possuíam registro em Araucária/PR e que os identificadores apresentavam indícios de adulteração, confirmando que o veículo era, na verdade, um Hyundai/HB20 adulterado.

Foto: Divulgação Polícia Militar