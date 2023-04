Polícia Civil prende jovem suspeito de tráfico após postagens em redes sociais

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta sexta-feira (14), a Agência de Inteligência da Polícia Civil de Poços de Caldas realizou uma operação para combater o tráfico de drogas. A ação envolveu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento localizado no bairro Santa Ângela.

Durante a busca, os agentes prenderam um jovem de 18 anos, que já era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A investigação foi iniciada pela equipe da Agência de Inteligência depois que o suspeito publicou imagens nas redes sociais exibindo as drogas. No apartamento, os agentes apreenderam quatro tabletes de maconha, além de embalagens para armazenar a droga e mais de R$ 1.200 reais em dinheiro. Além disso, no veículo do suspeito, foram encontrados resquícios de drogas.

Ao ser interrogado na delegacia, o jovem se manteve em silêncio e foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da justiça. As investigações sobre o caso continuam para identificar outros envolvidos no tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação Polícia Civil