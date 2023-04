Polícia Militar deflagra operação de combate ao tráfico no Bairro São José

Poços de Caldas, MG – Na sexta-feira,14, a Polícia Militar deflagrou uma operação de combate ao narcotráfico no bairro São José, na Av. Fosco Pardini. A qção foi motivada por denúncias, monitoramento, patrulhamento e pedidos de providências da comunidade local.

Os policiais enfrentaram diversas dificuldades no local, como a busca do ambiente e o terreno acidentado, com barrancos, mata fechada, falta de iluminação e uma casa abandonada, utilizada por suspeitos do narcotráfico para se esconderem e distribuírem drogas.

Para combater a situação, a polícia utilizou ações e estratégias específicas, como a incursão em mata, o monitoramento por binóculos e a divisão das equipes em grupos para evitar fugas, tanto pelas adjacências como pela mata.

Durante a operação, os policiais observaram suspeitos trocando drogas em veículos que passavam pelo local. Uma das patrulhas agiu para abordá-los, mas os suspeitos fugiram e foram cercados por outra equipe que já os esperava. No entanto, apenas um indivíduo, L. C de 14 anos, foi contido. Com ele, foi encontrado parte das drogas, e no terreno foram encontrados outros entorpecentes com ajuda da ROCCA. Ao todo, foram apreendidos 1 barra e 37 buchas de maconha, 50 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 6 frascos de substância que não puderam ser identificados, além de R$ 59,00 em dinheiro.

A operação contou com a participação de equipes tático móvel, ROCCA, GEPMOR e patrulha rural. Uma motocicleta utilizada para o crime também foi apreendida. A pessoa menor apreendida, L. C de 14 anos, confessou ter vigiado a motocicleta.