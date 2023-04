Vereadores têm aumento

A Câmara Municipal Uberlândia (foto) aprovou na semana que passou dois projetos de lei que reajustaram o salário dos 27 vereadores de Uberlândia. A primeira proposta estabelece um aumento de 16% para esta legislatura. Atualmente, cada parlamentar recebe um rendimento de R$ 15.031,62. A partir de agora, o valor pago mensalmente será de R$ 17.549,19. A segunda proposição prevê ainda um novo aumento para a próxima legislatura (2025/2028), com um salário de R$ 26.080,08, a partir de fevereiro de 2025, um reajuste de 48% (Diário de Uberlândia)

Latam conecta Montes Claros a SP e BA

A Latam anunciou que vai abrir três novas rotas que envolvem cidades mineiras, entre elas Montes Claros, a partir do próximo dia 9. Os novos trechos ocorrem após a ampliação do compartilhamento de voos com a Voepass, antiga Passaredo, iniciado em 2014. Essa ampliação vai permitir que 13 cidades brasileiras tenham os voos operados pela Voepass em aviões ATR 72, com capacidade para até 70 passageiros. Ipatinga, no Vale do Aço, é a única entre as 13 novas cidades na lista de codeshare. Um voo vai ligar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Ipatinga. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Santas Casas discutem parceria

Em reunião realizada na semana que passou, a Santa Casa de Formiga e a Santa Casa de Arcos discutiram algumas possibilidades de ajuda mútua entre as duas entidades visando à melhoria e otimização dos trabalhos que são oferecidos à população das cidades e de toda a região. Em nota, a Santa Casa de Formiga diz que a ideia surgiu para que sejam trocadas experiências entre os gestores para trazer benefícios à população. “Isso implicará também no crescimento da saúde em conjunto, o que facilitará uma busca por mais incentivo perante o estado, onde as duas entidades só têm a ganhar”. (O Pergaminho – Formiga)

Caminhão da Saúde atende mais de 850

O Programa Saúde Itinerante do Sistema Faemg Senar atendeu mais de 850 pessoas em sua última passagem pelo Sul de Minas. O caminhão da saúde percorreu as cidades de Heliodora, Pouso Alto, Itanhandu e Passa Quatro e, com apoio das Prefeituras e sindicatos rurais locais, ofereceu ações de promoção à saúde integral do homem e da mulher do campo. Nos oito dias em que esteve na região, o caminhão com equipamentos médicos e profissionais de saúde especializados realizaram cerca de mil atendimentos preventivos. (Jornal Gazeta de Varginha – Varginha)

Filme gravado em Pará de Minas no streaming

A vida da refugiada da guerra civil angolana, Beatriz Valdez, é contada em um documentário titulado “Longe de Casa, Dentro de Mim”, dirigido por José Roberto Pereira. O filme, de uma hora de duração, ainda aborda temas urgentes para dias atuais, emociona, comove, surpreende e provoca reflexões. No dia 7 de abril, o documentário, realizado pela produtora CMK Play e distribuído pela O2 Play, estreou para todo o Brasil nos streamings da Apple e Google/YouTube. Um trabalho sensível que uniu profissionais de Pará de Minas, Itaúna, Juatuba e Angola, África. (Jornal Diário – Pará de Minas)

