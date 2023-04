Operação Lei Seca resulta na prisão de motorista embriagado e sem habilitação

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (15), por volta das 21h05min, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais realizou uma operação Lei Seca na LMG 877, Km 09, em Poços de Caldas/MG, resultando na prisão de um indivíduo por dirigir sob efeito de álcool.

Durante a operação, a equipe abordou o veículo GM/ASTRA, cor preta, que estava sendo conduzido por D.P.S., de 33 anos. Foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que o veículo estava com o licenciamento atrasado do exercício de 2021.

Além disso, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos avermelhados, hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Ao ser submetido ao teste de etilômetro, o resultado apontou 0,68 MG/L de álcool no sangue.

Diante da situação, o autor/condutor foi preso em flagrante delito por dirigir sob efeito de álcool, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

A ação contou com a participação da equipe composta pelo Sgt Medeiros e Sd Oliveira, da VP RV 30442, que agiram com eficiência para garantir a segurança no trânsito. Três Autos de Infração de Trânsito foram emitidos em razão das irregularidades constatadas na abordagem.