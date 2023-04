Polícias em operação conjunta apreendem arma de fogo e prendem suspeito de roubo

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (15), a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil e Guarda Municipal realizaram uma operação no bairro Capão do Mel, na cidade de Andradas, para combater uma quadrilha de roubo que atuava na região.

A equipe ROCAM da Polícia Militar foi acionada para dar apoio à Polícia Civil na execução de mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. As informações sobre a localização dos criminosos foram obtidas através da agência de inteligência.

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais de crime, incluindo uma pistola 9mm, 50 cartuchos dela, 10 cartuchos .30 de alto poder de fogo, 3 conjuntos de blaca balística (componente de colete a prova de balas), 3 rádios de comunicação, 118 cartuchos de diversos outros calibres e 2 balaclavas. Além disso, um veículo e outros itens oriundos de roubos foram encontrados e apreendidos.

Um homem identificado como E. F., de 29 anos, foi preso durante a operação. Todo o material apreendido e o indivíduo detido foram encaminhados à delegacia de polícia para as providências cabíveis.