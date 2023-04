Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 16, é de céu claro, sem previsão de chuvas. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 15 graus. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Este domingo, 16, terá céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões de Minas Gerais.

As temperaturas permanecem estáveis, com a máxima em torno de 35ºC no Norte e Vale do Jequitinhonha.