Acidente perto da FEPASA deixa um ferido com possível traumatismo craniano

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros foi chamado para um acidente de carro em um posto próximo à antiga estação da FEPASA, no centro de Poços de Caldas.

Ao chegar, a vítima do sexo masculino, de 26 anos, já estava fora do veículo, consciente, mas desorientada. Após avaliação técnica pela equipe de bombeiros militares, verificou-se que a vítima apresentava possível traumatismo cranioencefálico e foi levada para a Santa Casa de Poços de Caldas.

A Polícia Militar esteve no local do incidente investigando as possíveis causas do acidente e realizando os procedimentos necessários.

Não havia outros ocupantes no veículo no local.