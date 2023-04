Arte Ziriguidum apresenta o Quintal de Histórias para crianças de 3 a 5 anos

Poços de Caldas, MG – O quintal sempre foi um lugar mágico, onde a infância é guardada com carinho. É um espaço de liberdade criativa, onde as crianças podem viver e imaginar suas próprias histórias. E é exatamente essa experiência encantadora que será oferecida na primeira edição do “Quintal de histórias, uma experiência entre bolachinhas e cores”.

A arte da contação de histórias será utilizada para mostrar a importância da união para preservar a floresta e seus amigos, a natureza e o valor da amizade. Afinal, é preciso que todos se unam para cuidar do nosso planeta.

E após a contação de histórias, todo mundo põe a mão na massa para fazer deliciosas bolachinhas que irão encher a casa com aquele cheiro de carinho e afeto. E enquanto a massa das bolachinhas está no forno, as crianças podem soltar a imaginação e desenhar à vontade.

Este evento será realizado na Arte Ziriguidum, localizado na Rua Ouro Preto 102, no dia 23 de abril de 2023, domingo, das 10h às 11h. O valor do ingresso é de R$ 50 para adultos e R$ 40 para crianças, sendo voltado para crianças de 3 a 5 anos e suas famílias. As vagas são limitadas.