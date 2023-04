Assinatura da Ordem de Serviço da Construção do Hospital do Câncer – CETAS aconteceu nesta segunda

Poços de Caldas, MG – Aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), a cerimônia de Assinatura da Ordem de Serviço da Construção do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia) para início das obras.

A empresa que ganhou a licitação e ficará responsável pela obra foi a Projeção Engenharia e Arquitetura LTDA. O investimento da obra será de R$ 14.760.000,00, pagos com recurso de emenda parlamentar e recurso próprio do município.

Participaram da cerimônia de abertura o prefeito Sérgio Azevedo, o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário de Saúde Thiago Mariano, o secretário adjunto de saúde Carlos Almeida, o secretário de governo Paulo Ney, o secretário de obras José Benedito Damião, a provedora da Santa Casa Célia Maria de Souza o vice-provedor Marcos de Carvalho Dias, a a presidente do Conselho Municipal de Saúde Glaucia Boareto, o ex-secretário de saúde Carlos Mosconi e os reapresentantes do legislativo Kléber Silva (Novo), Regina Cioffi (PP) e Welington Guimarães (União Brasil).

O prefeito, Sérgio Azevedo destacou o trabalho realizado para que a construção do CETAS fosse viabilizada. “Estamos muito felizes, pois depois de anos de espera conseguimos concretizar a execução do projeto. Desde 2017 estamos tentando conseguir a verba, foi difícil, mas não desanimamos e hoje estamos sendo contemplados com essa possibilidade de começar essa importante obra, com uma emenda que conseguimos com o ex-deputado Alexandre Silveira a emenda de R$ 10 milhões, que possibilitou iniciarmos essa obra não maior em tamanho, porém maior em importância para Poços de Caldas e região.”

Durante a cerimônia, o Prefeito deixou confirmado que a data de inauguração será 20 de maio de 2024. A obra terá fiscalização da secretaria de Obras e todo projeto arquitetônico foi elaborado pelas arquitetas Natália Mariano Almeida Siqueira e Esther Cervini.

Já o secretário de Saúde, Thiago Mariano falou sobre a importância do hospital do Câncer para os atendimentos dos pacientes oncológicos. “É um momento maravilhoso poder viver esse dia da assinatura do contrato da obra do CETAS, e a somos privilegiados pois chegamos na secretaria com muita coisa deixada pelos antigos gestores que realmente nos orgulham. O CETAS trará benefícios pra população, não só pra Poços, como pra região, eu me lembro foi uma luta grande pra conseguirmos essa verba, pra construir o hospital. Nós estamos trabalhando pra poder cumprir com a nossa promessa da “Fila Zero” e levar um atendimento melhor a população.”

O vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias agradeceu a todos que possibilitaram a execução do projeto. “Nós agradecemos a secretaria de obras através do secretário Damião, a secretaria de planejamento que atualizou com muita rapidez todos os planos e aprovaram para dar início a obra e também a nossa equipe que com grande trabalho e desempenho ajudou a concretizar esse sonho. Feliz nova Santa Casa, Feliz novo Cetas.”

O secretário de Obras, José Benedito Damião explicou todo o processo de construção do Hospital da Câncer. “A secretaria de obras no inicio de 2022, começou as conversas sobre o CETAS, na oportunidade tomamos conhecimento junto a arquiteta da Santa Casa de todo o projeto. Em março, a secretaria de obras começou a fazer as canalizações de águas pluviais colocando um novo anilhamento, já com capacidade para suportar cargas futuras e em julho conseguimos fazer uma parceria com empresas privadas e fizemos uma terraplanagem no qual estava dificultando o processo da licitação, depois disso foi sucesso e economizamos cerca de R$ 1 milhão de reais. Seguimos para a primeira licitação na qual não teve manifestação e a segunda licitação foi feita com êxito, onde houve 06 participantes e desses tivemos um vencedor que foi uma empresa Poçoscaldense. Foi Um trabalho feito conjuntamente com pessoas que se dedicaram para ter sucesso e está aí o resultado.”

Representando o Legislativo, a vereadora Regina Cioffi destacou que é um momento histórico para Poços. “Esse centro fará uma grande diferença na qualidade de atendimento ofertado aqui em Poços, não só em oncologia mas também em nefrologia, então a todos que se envolveram para esse problema, alguns passos já foram dados, mas esse é marcante, agradecer pelo empenho, confiança e dizer que todos sairão ganhando, mas principalmente os pacientes, um local de mais qualidade é humano pra receber essas pessoas que nesse momento dificílimo da vida sabem como é difícil. A política pública em saúde em relação a Santa Casa não pode ser vista de forma partidária mas uma política que venha mesmo pra fazer construções agregar valores e fazer a diferença na vida das pessoas.”

O evento contou também com servidores de diversas secretarias municipais e do Hospital da Santa Casa.