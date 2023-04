O Instituto Estadual de Florestas (IEF) está revisando o plano de manejo do Parque Estadual do Rio Doce (foto), localizado entre os municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo. Foram realizadas na semana passada oficinas com a participação de representantes de instituições públicas, privadas, terceiro setor, associações e comunidades do entorno. Em janeiro e fevereiro de 2023 foram realizadas quatro reuniões preparatórias nos municípios do entorno do parque. Em março foram duas reuniões setoriais, de forma remota, com o terceiro setor e setor produtivo. Ao todo, os seis encontros envolveram 126 participantes da região. (Diário de Caratinga)

CDL e Polícia e debatem segurança

Na semana passada, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Araguari se reuniu com o 53º Batalhão de Polícia Militar e com lojistas da região central do município para tratar sobre a instalação de um sistema de videomonitoramento. O objetivo é garantir a segurança de empresários, consumidores, moradores e pessoas que circulam pelo local, visto que a incidência de furtos é maior nessa região. De acordo com Pedro Luiz, da CDL, a ideia é fazer uma parceria público privada, entre empresários e poderes Executivo e Legislativo para a aquisição, instalação e manutenção do sistema de videomonitoramento. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Valadares combate cultura machista

A Polícia Militar de Valadares está empenhada no combate às violências contra as mulheres na região. A 8ª RPM (Região da Polícia Militar) irá realizar um seminário de prevenção à violência doméstica, no dia 26 de abril. De acordo com o coronel Paulo Henrique, comandante da 8ª RPM, o público-alvo do seminário são os homens. Dessa forma, o objetivo é combater uma subcultura que prevalece na região. “Identificamos um problema crônico na nossa região (…) Temos que trabalhar essa subcultura e mostrar que as coisas não são dessa forma. A gente concebe esse seminário há alguns anos em Guanhães e queremos expandir para Valadares e às 58 cidades da região”, explicou. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Muriaé recebe “Varejo + Experience”

No dia 20 de abril, Muriaé recebe o “Varejo + Experience”, evento do Sebrae Minas que apresenta tendências e discute sobre os principais temas relacionados ao setor. O objetivo é capacitar e orientar donos de pequenos negócios na melhoria da gestão e na ampliação das vendas. A iniciativa é realizada pelo Sebrae Minas em parceria com o Sicredi Botucaraí e o apoio da CDL ACE Mais. O “Varejo + Experience” apresenta oportunidades e propõe soluções para impulsionar o comércio varejista. (Gazeta de Muriaé)

OAB realiza encontro em Teófilo Otoni

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mineira, por meio da Diretoria de Interiorização, está realizando uma série de encontros com presidentes e diretores de subseções de todo o estado. O primeiro Colégio Regional de Dirigentes da OAB-MG, Gestão 2022-2024, aconteceu na sexta-feira (14/04/23), em Teófilo Otoni e reuniu 82 participantes das regiões do Vale do Mucuri e parte do Jequitinhonha, buscando maior aproximação da seccional com a advocacia do interior para entender as demandas e trabalhar na solução dos problemas enfrentados no dia a dia da profissão. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

MGi vende 50 imóveis em Minas Gerais

A MGI Minas Gerais Participações S.A. lançou no último mês de março mais uma Concorrência Pública para venda de cinquenta imóveis localizados no estado de Minas Gerais. No edital são encontrados apartamentos, galpões, prédios e lotes em Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Lagoa da Prata, Leopoldina, Paracatu, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Com lances mínimos a partir de R$ 93 mil, as propostas podem ser enviadas até 11/5. (Jornal Agora – Divinópolis)

Heineken apoia projeto ambiental

A Cervejaria Heineken aderiu, na semana passada ao projeto Bocaina Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Passos e outras instituições e que adota o sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) para estimular ações sustentáveis nas propriedades rurais. A empresa deve investir R$1 milhão durante três anos. De acordo com o vice-presidente de operações da Heineken no Brasil, Rodrigo Bressan, “a cervejaria em Passos é um projeto super importante para a Heineken Brasil. É o primeiro que iremos fazer do zero, estamos expandindo cervejarias dado o crescimento do mercado. Operar em Minas Gerais sempre foi um sonho para a Heineken Brasil”, disse. (Folha da Manhã – Passos)

