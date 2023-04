Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 17

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda=feira, 17, é de céu parcialmente nublado com previsão de chuvas no decorrer do período. Previsão de volume de chuva para hoje, 15 milímetros. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 15 graus. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Segunda-feira,17, com tempo estável em grande parte do estado de Minas Gerais por causa da presença de uma massa de ar mais seco e relativamente quente. Porém, a partir da tarde, a instabilidade aumenta no Sul e Triângulo Mineiro e são previstas pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais.