Procon/Poços registra aumento do preço do gás de cozinha pelas distribuidoras

Poços de Caldas, MG – De acordo com uma pesquisa de preços de gás de cozinha realizada pelo Procon em Poços de Caldas, foi constatado um aumento significativo no preço do gás de cozinha tanto para a retirada no depósito quanto para a entrega em relação à pesquisa anterior realizada em 16 /03/2023. O aumento foi de 1,03% para a retirada no depósito e de 0,69% para a entrega.

No entanto, quando comparado com a pesquisa realizada em 15/04/2022, houve uma queda considerável no preço do gás de cozinha. Houve uma queda de 7,40% para a retirada no depósito e de 6,28% para a entrega.

Essas variações no preço do gás de cozinha podem afetar diretamente o orçamento das famílias, especialmente em um momento de estabilidade econômica. Portanto, é importante estar atento às variações de preço e realizar pesquisas de mercado antes de realizar a compra do produto. Além disso, é fundamental denunciar abusos de preço aos órgãos competentes.

Veja a tabela de preço praticada em Poços pelas distribuidoras.