Senac em Poços oferta cursos livres gratuitos na área de Marketing e Comércio

Poços de Caldas, MG – O Senac em Poços de Caldas está com matrículas abertas para cursos gratuitos por meio do Programa Senac de Gratuidade. As qualificações fazem parte das áreas de Comunicação e Comércio.

Confira mais sobre os cursos:

Inovação de Formatos e Canais de Venda: Este curso, destinado a vendedores e profissionais que atuam na área de vendas e comércio em geral, tem como objetivo dar subsídios para relacionar e aplicar o conceito de inovação nas formas de vender e plataformas para comércio de bens e serviços. As aulas têm início previsto para 17/04 e ocorrem de segunda à sexta, de 19h às 22h.

Comunicação e Marketing na Web:As aulas desenvolvem as competências do aluno em planejar, criar e gerenciar ações de comunicação e marketing na internet por meio de variados recursos e ferramentas tecnológicas de informação e comunicação que promovam a divulgação e/ou venda de produtos, serviços ou ideias. As aulas têm início previsto para 08/05 e ocorrem de segunda à sexta, de 19h às 22h.

Ferramentas de Marketing Digital: O curso de aperfeiçoamento tem como objetivo preparar o vendedor para utilizar técnicas e ferramentas de marketing digital a fim de atrair e fidelizar clientes, colaborando para a geração de vendas por meio de ações de divulgação e comercialização de produtos e serviços nas mídias sociais. As aulas têm início previsto para 05/06 e ocorrem de segunda a sexta, de 19h às 22h.

Como se inscrever

As matrículas já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade Senac localizada na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados, apresentando documento com foto, CPF e comprovante de residência no momento da matrícula. Menores de idade deverão comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

O Programa Senac de Gratuidade é voltado para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários mínimos. Mais informações sobre os cursos e pré-requisitos pela Central de Atendimento pelo telefone (35) 2101-3150, Whatsapp 0800 724 44 40 ou pelo site do Senac.