Aluna do Senac/Poços está classificada para Competição Nacional de Profissões

Poços de Caldas, MG – A aluna do curso Técnico em Enfermagem do Senac em Poços de Caldas, Elizandra Silva, de 19 anos, se classificou para a disputa da Etapa Nacional da Competição Senac de Educação Profissional e vai representar Minas Gerais na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social.

A vaga para tentar ser a melhor profissional do Brasil foi definida nesta quarta (13), em Belo Horizonte, em prova contra competidora de Uberaba. “Cada etapa das Competições tem sido uma transformação de vida para mim como profissional, mas também como ser humano. Eu conheci várias pessoas, fiz várias amizades e me especializo cada dia mais nas minhas competências profissionais. Sair daqui vencedora e representando Minas é um sonho para mim, estou muito feliz. Agora para a Etapa Nacional, vamos ajustar pontos e continuar lapidando as habilidades. Buscarei continuar representando muito bem nossa unidade”, declara a campeã estadual Elizandra Silva.

Natural de Campestre, a cerca de 40km de Poços de Caldas, Elizandra iniciou sua trajetória na Enfermagem em 2021, quando se matriculou no curso Técnico do Senac. Agora, a competidora retorna para sua casa, onde continuará sua rotina de treinamentos, desta vez visando a disputa contra concorrentes de outros estados em busca do pódio nacional.

A Etapa Nacional das Competições tem previsão de ocorrer em novembro deste ano. Elizandra vai lutar para manter o título de melhor profissional do Brasil na área de serviços de saúde em Minas Gerais. A atual campeã da categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social é de mineira: Tayná Borges, de Patos de Minas, que ganhou a medalha de ouro na etapa nacional, realizada em 2021.

Outros representantes mineiros

A disputa também qualificou outros três profissionais de Minas Gerais para a disputa nacional em outras ocupações profissionais:

• Elizandra Silva (Poços de Caldas) – Categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social (Enfermagem)

• Gabriel Henrique Andrade (Belo Horizonte) – Categoria Serviços de Restaurante (Garçom)

• Analice da Silva (Barbacena) – Categoria Cozinha

Sobre a competição

As Competições Senac são compostas por três etapas: escolar, estadual e nacional. Os vencedores das etapas seguem adiante representando suas localidades e o ápice acontece quando os primeiros colocados em cada ocupação na etapa nacional representam o Brasil na WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo.

Diversos alunos e avaliadores representaram o Senac em Minas nacional e internacionalmente. É de Minas a melhor colocação da instituição na competição internacional. Em 2019, Miriam de Paula, de Belo Horizonte, conquistou o 2º lugar na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social.

A estreia internacional do Senac na Worldskills ocorreu em 2009, no Canadá e a instituição tem participado do evento global desde então. As edições seguintes ocorreram na Inglaterra (Londres, em 2011), na Alemanha (Leipzig, em 2013), no Brasil (São Paulo, em 2015), nos Emirados Árabes (Abu Dhabi, em 2017) e na Rússia (Kazan, em 2019). Em 2021, por causa das restrições da pandemia, a 46ª edição da competição, que seria em Xangai, na China, foi cancelada e em seu lugar foi realizada uma Edição Especial em vários países, em 2022. A próxima Worldskills será realizada em 2024, em Lyon, na França.

Sobre o Senac em

Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.