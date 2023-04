Câmeras registra tentativa de furto em conveniência recém-inaugurada na rua Junqueiras

Poços de Caldas, MG – Câmeras de segurança registraram, no início da madrugada desta terça-feira (18), uma tentativa de invasão em uma loja de conveniência, recém-inaugurada no centro de Poços. A tentativa frustrada chegou ao conhecimentos dos proprietários, após o gerente testar se as gravações estavam funcionando corretamente e, para a surpresa deles, as cenas estavam no registro do monitoramento do estabelecimento.

A tentativa do ladrão mostra o momento que ele forçou a porta de vidro para entrar. A cena, infelizmente, não é incomum nos dias de hoje, e o crime deixou a equipe da loja em estado de choque.

“Absurdo o que estamos vivendo, com uma semana de abertura, já vimos que na rua Junqueiras, nas proximidades das Thermas, existe a criminalidade aos nossos olhos”, lamenta o gerente.

A invasão de uma loja pode ter consequências significativas para os proprietários, incluindo a perda de estoque e a necessidade de reparar danos causados pelo invasor. Além disso, pode ter um impacto emocional significativo na equipe, que pode sentir-se violada e insegura.

Assista a tentativa de furto