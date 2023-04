Campanha do Agasalho de 2023 tem início em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – As temperaturas já começaram a cair em Poços de Caldas e o friozinho também nos desperta para ajudar quem mais precisa. Por isso, a Campanha do Agasalho 2023 já começou. O tema deste ano é “Juntos fazemos a diferença. Doe!”.

A iniciativa é uma parceria da EPTV, afiliada da TV Globo, com as Prefeituras da área de cobertura da emissora e visa arrecadar roupas e cobertores para a população que necessita. A mobilização vai até o dia 30 de julho e o “Dia D”, dia em que as cidades fazem ações simultâneas para potencializar as arrecadações, está marcado para o dia 20 de maio.

Em Poços de Caldas, as doações podem ser entregues em quatro pontos de coleta: Secretaria Municipal de Promoção Social

Avenida Mansur Frayha, s/n – ao lado da Rodoviária; Banco Municipal de Alimentos

Avenida Presidente Venceslau Brás, 2.222 – Jardim Philadelphia – dentro do Ceasa; Associação Atlética Caldense

Rua Pernambuco, 1.145 – centro – próximo ao Mercado Municipal; Loja Supergasbras

Avenida Antônio Togni, 2.665 – Vila Cruz – próximo ao Hospital Poços de Caldas.