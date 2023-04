Final de semana movimentado para o basquete da Associação Atlética Caldense

Poços de Caldas, MG – Durante o último final de semana as categorias Adulto, Sub-21, Sub-18, Sub-17 e Sub-16 entraram em quadra e representaram o basquete da Caldense nas competições regionais. Os diversos jogos disputados valeram pontuação para os torneios LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo) e Liga Metropolitana de Basquete. Os resultados de todos os jogos disputados foram os seguintes:

Sub-16

Disputado em Campinas, os garotos da Caldense foram superados pelo Gran São João, que conquistou a vitória por 66 a 40, em jogo válido pela Liga Metropolitana de Basquete. O próximo confronto da categoria será no dia 29 contra a equipe de Cosmópolis. A partida será realizada em Jaguariuna-SP, às 9:30.

Sub-17

A categoria disputou, na sede do clube, dois jogos no sábado e mostraram um excelente desempenho para o público que estava presente. Pelo primeiro confronto, encarando o Paraguaçu, a Caldense levou a vitória por 76 a 13. A ótima atuação da equipe também foi vista no segundo jogo. A Veterana venceu por 64 a 14 a equipe Cabo Verde. Ambos os jogos foram válidos pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo). O Sub-17 entrará novamente em quadra no dia 13/05 para tentar a vitória em cima da equipe de Pouso Alegre, em Paraguaçu-MG, às 10:30.

Sub-18

Pela Liga Metropolitana de Basquete, a equipe Sub-18 enfrentou os atletas do Itupeva. A vitória da equipe alviverde veio pelo placar de 54 a 32. A próxima partida da categoria será realizada em Jaguariuna-SP, às 12:00 do dia 29/04. Os atletas da Caldense vão encarar o Jundiaiense, também pela Liga Metropolitana de Basquete.

Sub-21

Em Campinas, os atletas do Sub-21 se sentiram muito confortáveis em quadra e também venceram o seu confronto contra o time de Santa Bárbara. O desempenho foi muito positivo e foi coroado com ótimo placar de 102 a 32. O próximo jogo será contra o Nosso Clube, válido pela Liga Metropolitana de Basquete, no dia 23/04, às 11h.

Adulto

Os atletas do Adulto de basquete da Caldense, também em partida válida pela LIDARP, demonstraram ótima performance na partida e não sentiram dificuldades para bater a equipe de Caldas e conquistar a vitória pelo elástico placar de 64 a 14. No dia 07/05, a Veterana entrará novamente em quadra para tentar a vitória em cima dos atletas de Pouso Alegre. A partida acontecerá na sede da Caldense, às 9h.

Renan Muniz/Caldense