Inscrições abertas para o 32º Festival Estudantil de Teatro – FET 2023

Poços de Caldas, MG – Já estão abertas as inscrições para o 32º Festival Estudantil de Teatro. As unidades de ensino que desejam inscrever suas peças teatrais devem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/EHPkPxBoe1PVQTk5A até o dia 12 de maio de 2023.

Os ensaios do 32º FET serão realizados nas Unidades Escolares no período de maio a outubro de 2023. O evento está previsto para os meses de outubro e novembro, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca.

Mostra teatral de caráter não competitivo, o FET tem por objetivo incentivar o trabalho artístico e educacional, fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidades escolares. Cada grupo participante receberá o Troféu Fernandinho Frizzo.

O 32º FET é direcionado aos estudantes dos Centros de Educação Infantil, da Educação Integral, dos Centros de Atendimento Educacional Especializado e das escolas municipais, estaduais e particulares de Poços de Caldas.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Projetos de Educação Complementar. “Com muito orgulho, divulgamos o edital do 32º FET. Esperamos a participação de todas as unidades. Cada participação enriquece e engrandece ainda mais o festival, que chega à sua 32ª edição em 2023”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos, Letícia Borges.

Modalidades

O 32º FET será dividido nas seguintes modalidades: Estudantes das turmas de Jardim II de Educação Infantil; Estudantes das turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); Estudantes das turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); Estudantes das turmas de Ensino Médio;

Estudantes da Educação Integral; Estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos); Estudantes dos Centros de Atendimento Educacional Especializado. As apresentações deverão ter a duração de no mínimo 10 minutos e no máximo 40 minutos. Para este ano, o tema das apresentações é livre.

Parceria com a Secult

As escolas municipais e unidades que atendem a Educação Integral que manifestarem interesse receberão, para montagem da apresentação e ensaios, o auxílio de profissionais qualificados do setor artístico, bem como ajuda financeira para custeio com figurino e cenário. Para isso, as unidades educacionais deverão confirmar esse interesse no ato da inscrição, através do link https://forms.gle/EHPkPxBoe1PVQTk5A, não sendo possível realizar a solicitação posteriormente. Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Projetos, pelos telefones 3697-2363 ou 98871-0939.