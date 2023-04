Muito esporte movimenta final de semana dos Jogos da Lidarp na região

Poços de Caldas, MG – Os jogos da Lidarp (Liga Desportiva do Alto Rio Pardo) seguem movimentando diversas cidades e modalidades da região. A entidade completa 20 anos em 2023 e a programação segue intensa das atividades. Confira os últimos resultados:

Futsal feminino sub 17 (sede Poços de Caldas): Poços de Caldas 9×3 Paraguaçú, Cabo Verde 5×3 Capitólio, Cabo Verde 1×11 Pouso Alegre e Poços de Caldas 4x6Capitólio.

Basquete masculino sub-17 (sede: Poços de Caldas): Poços de Caldas 76×13 Paraguaçú, Cabo Verde 33×29 Pouso Alegre, Paraguaçú 10×59 Pouso Alegre e Poços de Caldas 64 x 14 Cabo Verde.

Futsal masculino sub-17 (sede: Santa Rita de Caldas): Andradas 3×2 Santa Rita de Caldas. (Sede: Caldas): Caldas 1×4 Andradas. (Sede: Poços de Caldas): Poços de Caldas 6×0 Bandeira do Sul e Poços de Caldas 7×1 Santa Rita de Caldas. (Sede: Botelhos): Campestre 5×5 Areado, Carmo do Rio Claro 6×2 Botelhos, Paraguaçú 3×2 Areado e Campestre 2×2 Carmo do Rio Claro. (Sede: Cabo Verde): Cabo Verde 5×4 Muzambinho, Juruaia 4×4 Conceição Aparecida, Juruaia 5×10 Nova Resende e Cabo Verde 7×6 Conceição Aparecida. (Sede: São Tomás de Aquino): São Tomás de Aquino 4×2 Itaú de Minas, Capitólio 4×8 Guaranésia, São Sebstião do Paraíso 5×4 Guaranésia e São Tomás de Aquino 13×2 Capitólio.

Futsal masculino sub-9 (sede: Campestre): Campestre 1×8 Caldense, PousoAlagre 9×0 Santa Rita de Caldas, Botelhos 0x15 Paraguaçu.

Handebol masculino sub-17 (sede: Cabo Verde): Cabo Verde 12×30 Botelhos, Guaranésia 21×13 São Tomás de Aquino, Cabo Verde 12×14 Poços de Caldas e Botelhos 22×17 São Tomás de Aquino.

Futebol de campo (sede: Andradas): Andradas 1×0 Poços/Curimbaba. (Sede: Paraguaçú): Paraguaçú 2×2 Botelhos. (Sede: Carmo do Rio Claro): Carmo do Rio Claro 6×5 Cabo Verde. (Sede: São Sebastião do Paraíso): São Sebastião do Paraíso 0x6 CPN/Passos, Areado 8×1 Juruaia, Itaú de Minas 2×4 Piumhi, Cabo Verde 5×2 Conceição Aparecida, CNP/Passos 13×0 Conceição Aparecida, Areado 2×4 Piumhi, Itaú de Minas 1×5 Cabo Verde e São Sebastião do Paraíso 3×1 Juruaia.

Futebol de campo sub-15 (sede: Juruaia): Juruaia 3×0 São Sebastião do Paraíso. (Sede: Areado): Areado 4×0 Muzambinho.

Futsal feminino Adulto: (Sede: Poços de Caldas): Caldas 1×1 Machado e Poços de Caldas 1×0 Andradas. (Sede: Botelhos): Cabo Verde 1×5 Guaranésia e Botelhos 1×2 Muzambinho.

Futsal masculino adulto (sede: Bandeira do Sul): Andradas 2×3 Poços de Caldas e Bandeira do Sul 5×1 Ipuiuna. (Sede: Campestre): Campestre 2×3 Cabo Verde. (Sede: Muzambinho): Carmo do Rio Claro 4×3 Paraguaçú e Muzambinho 3×1 Botelhos. (Sede: São Sebastião do Paraíso): Capitólio 4×9 São Tomás de Aquino e São Sebastião do Paraiso 2×1 Juruaia.

Basquete masculino adulto (Sede: Andradas): Andradas 30×20 Pouso Alegre e Caldas 14×64 Poços de Caldas. (Sede: Muzambinho): Guaranésia 29 x 69 Basquete Machado e Muzambinho 89 x 7 Bandeira do Sul.

