Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 18

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça=feira, 178, é de céu nublado com previsão de chuvas no decorrer do período. Previsão de volume de chuva para hoje, 15 milímetros. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 16 graus. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Terça-feira, 18, com predomínio de sol e calor em praticamente todo o estado de Minas Gerais. As áreas de instabilidade se concentram ao longo do dia entre os estados do Paraná e São Paulo, avançando para o Sul de Minas e Triângulo Mineiro.



No restante do estado prevalece sol entre poucas nuvens, favorecendo para que as temperaturas se elevem à tarde. No Norte e Jequitinhonha, os termômetros podem chegar a 38°C..