Rapaz empinando moto desgovernada em vídeo é identificado pela polícia

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Trânsito, apreendeu uma motocicleta utilizada pelo proprietário para realizar manobras perigosas no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, em março deste ano. A moto foi apreendida durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os crimes capitulados nos artigos 308, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

O caso ganhou grande repercussão no dia 20 de março, após um vídeo circular na internet mostrando o momento em que o motociclista empinava a moto, se desequilibrava e quase atropelava duas pessoas que estavam sentadas na calçada, incluindo uma criança e um cachorro. Assustadas, as pessoas se levantaram rapidamente, e o cãozinho saiu correndo para o meio da rua. O motociclista, então, desceu pela rua Maracanã, no bairro Dom Bosco, empinando a moto, e subiu em cima da calçada para não cair, acessando a rua Coronel Virgílio Silva.

Além das autuações de infração de trânsito que foram registradas por ocasião do fato, a moto foi removida ao pátio credenciado pelo Detran-MG e apreendida nos autos do inquérito policial. A ação da Polícia Civil de Minas Gerais demonstra a importância do cumprimento das leis de trânsito e a necessidade de conscientização e responsabilidade dos motoristas, para garantir a segurança das pessoas e evitar acidentes graves.