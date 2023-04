Acidente com vítima é registrado na Rodovia Andradas/Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira (19), às 07:43, a equipe de emergência foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima na Rodovia Andradas A Poços De Caldas, BR 146 Km 25, próximo ao Clube U.V.A. Segundo informações do solicitante, o acidente ocorreu devido ao excesso de lama na pista, o que fez o veículo aquaplanar e capotar.

O condutor do veículo não sofreu lesões, no entanto, três passageiros foram conduzidos pelo Samu com escoriações. É importante lembrar que o excesso de velocidade e as condições climáticas adversas podem contribuir para a ocorrência de acidentes de trânsito.

A equipe de emergência atuou prontamente no local para prestar os primeiros socorros aos envolvidos e garantir a segurança da área do acidente.