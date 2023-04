Campanha “Fique Sabendo”, realiza mais de 200 testes rápidos para HIV e Sífilis

Poços de Caldas, MG – A Secretaria de Saúde realizou no período de 10 a 15 de abril, a Campanha “Fique Sabendo”, disponibilizando para homens e mulheres o acesso aos serviços de saúde, totalmente gratuitos, com testes rápidos para doenças do tipo HIV e Sífilis no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Unidades Básicas de Saúde e no centro da cidade.

Desde o início da Campanha, foram realizados mais de 200 testes, tanto de Sífilis quanto de HIV, e foram distribuídos mais de 11.000 preservativos masculinos e 500 preservativos femininos.

“A pessoa faz o teste e recebe o resultado no próprio local, em casos positivos é feito o encaminhamento do paciente. Os testes são gratuitos, feitos a partir de uma gotinha de sangue retirada do dedo (como nos testes de glicemia). O resultado fica pronto em 20 minutos e é informado de forma reservada e confidencial por uma equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento”. Coordenadora do SAE/CTA, Sirley Oliveira, ressalta a importância da realização do teste devido ao aumento de casos de sífilis em nível nacional e explicou que a campanha teve por objetivo realizar o diagnóstico precoce da infecção pelo vírus HIV e ampliar o acesso das pessoas que nunca realizaram o teste HIV e Sífilis.

Em Poços, até março de 2023, foram notificados 9 casos de HIV/AIDS e 60 casos de sífilis adquirida.