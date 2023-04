Confira o que abre e fecha na Administração Municipal durante o feriado do dia 21

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas informa que não haverá expediente administrativo na próxima sexta, 21, em virtude do feriado de Tiradentes. A medida se estende também às escolas, creches e unidades básicas de saúde, além das secretarias municipais e autarquias.



Os serviços essenciais de urgência e emergência funcionam normalmente e alguns setores terão horários especiais. Confira abaixo, os horários para o feriado:

Saúde

Ficam mantidos os serviços de urgência/emergência da UPA e Hospital Margarita Morales. As farmácias municipais localizadas na Policlínica e no Margarita Morales fecham na sexta, mas reabrem no sábado, das 8hs às 17hs. Retornam atendimento normal na segunda, 24.

Nos dias de plantão, não serão dispensados medicamentos da lista de alto custo e controlados.

Testes de Covid podem ser feitos no Laboratório da Policlínica, na sexta, sábado e domingo, das 08h às 14h. No Margarita Morales o teste também poderá ser realizado, após consulta e avaliação com o médico de plantão.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, inclusive a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Feiras e Ceasa

A feira livre de sexta-feira no Conjunto Habitacional acontece normalmente no dia 21. A feira acontece das 6h às 13h na Avenida Eduardo Luciano Marras.

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços – informa que haverá comercialização normal na sexta-feira, dia 21.

Turismo

O Balneário Mario Mourão funciona normalmente no feriado. Sexta e sábado, de 7h às 19h e no domingo, de 7h ao meio-dia. As Thermas Antonio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h. A administração do atrativo está a cargo da empresa CITUR, assim como os demais atrativos localizado no alto do Cristo, local hoje denominado Parque do Cristo. O acesso se dá também por estrada asfaltada. Recanto Japonês, Véu das Noivas e Fonte dos Amores, também sob a concessão da empresa, permanecem fechados para reformas.

A Secretaria Municipal de Turismo sugere, como opção de passeios para este feriado, além do teleférico e do Parque do Cristo, o roteiro de Turismo Rural, com diversas propriedades cadastradas e passeios a cachaçarias, fazendas de café, queijarias, fabricação de azeites, entre outros. Para mais informações, o turista deve se dirigir ao CIT, o Centro de Informações Turísticas, localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana.