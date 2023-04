Educadores passam por capacitação com equipe MultiTEA da Unimed Poços

Poços de Caldas, MG – Foi realizado, no último sábado (15), no Espaço Cultural da Urca, evento formativo voltado para os educadores da Rede Municipal de Ensino, tendo como tema “Como trabalhar com nossos estudantes com o espectro autista dentro do contexto escolar”. A formação foi desenvolvida em parceria pelo Espaço MultiTEA da Unimed Poços, Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação e curso de Psicologia da PUC Minas.

Aproximadamente 100 educadores da Rede Municipal de Ensino participaram da formação, que contou com palestra da coordenadora do curso de Psicologia da PUC, campus Poços de Caldas, Profª Regiane de Souza Quinteiro, e da coordenadora do Espaço MultiTEA da Unimed Poços, Michele Fernandes Vieira, que atende crianças beneficiárias com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). As supervisoras pedagógicas e especialistas da Secretaria Municipal de Educação, Ana Cristina Manucci e Eliana Junqueira, acreditam na importância de ampliar cada vez mais formações como esta, já que o trabalho em rede precisa da junção da tríade: saúde, escola e família.

O presidente da cooperativa de saúde, Odilon Trefiglio Neto, a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga e a chefe da Divisão Pedagógica da SME, Marta Sueli de Andrade, também estiveram presentes no evento sobre TEA.