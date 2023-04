Recém-inaugurada loja de conveniência é invadida e furtada na João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – Em menos de 24 horas a loja de conveniência, recém-inaugurada na rua Junqueiras, foi invadida e furtada. No início da última terça-feira (18), por volta da 1h00 da madrugada, câmeras de segurança registraram uma tentativa de invasão e, inacreditavelmente, no mesmo dia, por volta das 23h45, um homem consegui entrar no estabelecimento e efetuar o furto.

Novamente pelas câmeras o gerente conseguiu assistir, quase que em tempo real a invasão a sua loja e, ao alarme ser acionado, imediatamente o plantonista do monitoramento acionou a Polícia Militar através do 190.

Já na madrugada, após ser apresentado as imagens a PM, o invasor foi identificado, localizado pelos policiais e a prisão foi feita nas imediações da área central de Poços.

“Essa região do centro, inclusive a noite, deveria ter uma maior segurança, para as pessoas e para o comércio local que, acreditem, são vítimas semanalmente de pequenos furtos. Essas ações de vandalismo prejudicam o investimento que os empresário fazem para gerar a economia local”, comenta o gerente da conveniência.

Ele lamenta que em seis dias aberto a loja já foi roubada três vezes. Nesse mais recente o gerente diz que a PM fez um trabalho rápido, agindo depressa mas, infelizmente, não localizaram as bebidas furtadas, uma vez que apenas um invasor fora preso e um segundo, que agiu junto, não foi localizado.

“Teremos que colocar um vigia noturno até fazermos a grade de proteção, uma loja legal vai ficar parecendo uma cadeia infelizmente”, consternado finaliza o gerente.

Assista ao assalto