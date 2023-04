GV revitaliza lagoas

A exemplo do que fez no bairro Castanheiras, a Prefeitura de Governador Valadares decidiu desassorear e revitalizar o entorno da lagoa do bairro. A Lagoa Santa (foto) também será desassoreada e todo o entorno revitalizado, ganhando um novo paisagismo. Os trabalhos serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Os trabalhos de revitalização incluem a manutenção de 99% das árvores nativas, incluindo o plantio de mais espécies, construção de um deck e ao longo da orla da lagoa será feita uma ciclofaixa. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Mulheres do Agronegócio terão encontro

Em 27 de maio Sete Lagoas receberá o 1º Encontro de Mulheres do Agronegócio e do Cooperativismo. O evento acontecerá das 7h às 13h, no Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas, e tem como objetivo unir e identificar mulheres do setor para ações de empreendedorismo, liderança e inovação em suas atividades, fortalecendo o Sistema Faemg Senar.O encontro contará com quatro palestras ministradas por profissionais renomadas do setor, que irão compartilhar suas experiências e conhecimentos. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Pouso Alegre recebe RoadShow

Pouso Alegre foi escolhida para sediar o workshop “Como Halal Impulsionará a Internacionalização de sua Marca”. O evento é apoiado pela Prefeitura e visa instruir empresas brasileiras de alimentos e bebidas (não alcoólicas) a exportar produtos para a Comunidade Árabe. O encontro será realizado no dia 26 de abril na Câmara Municipal de Pouso Alegre. A ação faz parte do projeto Halal do Brasil, levado adiante pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e ocorre com a parceria do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Uberaba entrega 54 títulos de regularização

A prefeita Elisa Araújo e o presidente da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra), Gledston Moreli, entregaram 54 títulos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) para famílias residentes na comunidade rural da Baixa, dentro do programa “Minha Casa Legal”, instituído pela autarquia, por meio do marco regulatório do Governo Federal. A entrega aconteceu na Escola Municipal Sebastião Antônio Leal. Outros 59 títulos serão entregues em uma segunda etapa, após a assinatura dos contratos. (Jornal de Uberaba)

Ouro Preto pesquisa afroempreendedorismo

A Diretoria de Economia Criativa e Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, criou um formulário para coletar informações sobre o afroempreendedorismo em Ouro Preto, entender as demandas das (os) afroempreendedoras (es), e criar políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico das pessoas negras que empreendem em Ouro Preto. Além de incentivar o afroempreendedorismo na cidade, o projeto visa valorizar e promover a cultura afro-brasileira em Ouro Preto. O questionário faz parte do “Projeto: Economia Afro Criativa e Afroempreendedorismo em Ouro Preto”, desenvolvido pela Diretoria de Economia Criativa e Solidária. (O Liberal – Ouro Preto)

Sabará recebe R$1,8 milhão da Fundação

A Fundação ArcelorMittal direcionou R$1,8 milhão, entre recursos próprios e incentivados, para os projetos desenvolvidos em Sabará no ano passado. O valor foi destinado às áreas de educação, esporte, cultura, FIA e idoso. O objetivo é contribuir para a inclusão de jovens e crianças, além de fomentar a cidadania entre a população local. A empresa – que é a maior incentivadora do esporte em Minas Gerais e está entre as cinco maiores do Brasil – atendeu mais de 500 crianças com aulas gratuitas de futebol, taekwondo e xadrez, entre outros. (Sabará Notícias)

