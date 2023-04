Mais de 600 pessoas receberam orientações sobre Hipertensão Arterial Sistêmica

Poços de Caldas, MG – De 04 a 14 de abril, as Nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica realizaram em feiras livres em diversos pontos da cidade, orientações sobre Hipertensão Arterial Sistêmica.

Ao todo, mais de 600 pessoas passaram pelas tendas, e tiveram acesso direto às orientações que fizemos nas atividades referentes à hipertensão.

A Nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica, Sandra Aparecida de Almeida falou sobre o que observou durante a ação. “Durante as atividades, percebemos que muitas pessoas se surpreendiam com o teor de sódio/sal que alguns alimentos ultraprocessados contém, bem como se surpreenderam com a capacidade do sal de ervas em conferir sabor aos alimentos. Muitos não conheciam essa formulação 100% caseira, com redução da quantidade de sal utilizada, auxiliando portanto na prevenção da hipertensão e ajudando a manter sob controle aqueles que já tem essa condição instalada.”

Além dos nutricionistas, participaram também da ação diversos outros profissionais, como Agentes Comunitários de Saúde, técnicos de enfermagem e os Agentes de Endemias, que em alguns locais compartilharam o espaço para orientar sobre outras questões ambientais importantes.