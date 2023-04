Poços de Caldas, MG -Nesta quinta-feira (20), a Polícia Militar realizará mais uma fase da Operação Proteção Escolar em Poços de Caldas e região. Todo o efetivo disponível será empregado no serviço operacional em caráter preventivo, com a colaboração da 6ª BRAVE, Guarda Municipal e Demutran.

São designados técnicos para permanecerem nas mediações das escolas e creches municipais, municipais e particulares durante todo o horário de aula. Além dos locais de policiamento fixo, as viaturas cozinhar os procedimentos periódicos nas demais escolas e creches seguindo abordagens e identificação de pessoas suspeitas.

A 6ª BRAVE atuará em apoio com policiamento aéreo e fará pousos e decolagens em locais específicos durante a saída dos alunos. Além do policiamento aéreo nas diversas escolas de Poços de Caldas, será feito um pouso/decolagem às 11h30min na quadra do Colégio Municipal e às 12h40min na quadra da escola CAIC na zona sul.

Nas cidades de Andradas, Caldas, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Divisa Nova, Bandeira do Sul, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas o policiamento será reforçado para proporcionar maior presença nas escolas e garantir a segurança dos alunos, professores e Funcionários.

É importante enfatizar que toda denúncia relativa às escolas será verificada imediatamente ao seu destinatário. Caso tomo conhecimento de qualquer ato de violência, denúncia de imediato no 190.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade escolar e segue trabalhando para garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos.