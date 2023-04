Prefeitura lança Programa POÇOS + POÇOS na próxima segunda-feira

Poços de Caldas, MG – Na próxima segunda-feira (24), a partir das 9h30, no Palace Hotel, será realizado o lançamento do Programa POÇOS + POÇOS, com o tema “A responsabilidade social empresarial e o poder público: uma aliança para o desenvolvimento sustentável”.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com diversas secretarias municipais e Grupo DME, via sensibilizar o empresariado para que o município possa ampliar os recursos destinados a projetos esportivos e culturais aprovados em mecanismos de incentivo estaduais e federais.

O evento vai contar com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do presidente da Alcoa Alumínio S/A, Otavio Carvalheira, do diretor jurídico e Compliance da Danone S/A, Fernando Eid Philipp, e do presidente da DME Poços de Caldas Participações, José Carlos Vieira.

Segundo dados do Observatório Itaú Cultural, divulgados no último dia 10 de abril, em 2020, a economia criativa movimentou mais de R$ 230 bilhões, número equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto. O montante ultrapassa, por exemplo, o índice da indústria automobilística. Em 2022, o setor gerou mais de 7,4 milhões de empregos formais e informais no país, o que equivale a 7% do total dos trabalhadores da economia brasileira.

SERVIÇO

Data – 24/04/2023

(segunda-feira)

Horário: 09h30

Local: Palace Hotel

Mais informações: 3697-2060 ou no e-mail

sedetpmpc@gmail.com