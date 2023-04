Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 19

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta=feira, 19, é de céu nublado com previsão de chuvas no decorrer do período. Previsão de volume de chuva para hoje, 30 milímetros. Temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 15 graus. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

A quarta-feira, 19, será nublada e chuvosa no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. Uma frente fria que atua no litoral Sudeste do país intensifica as áreas de instabilidades nestes setores mineiros, mantendo muitas nuvens e condições favoráveis para chuva ao longo do dia. Por outro lado, o tempo permanece com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas na faixa Norte e no Leste mineiro.



A partir de quinta-feira (20/4), uma massa de ar frio avança sobre o Sul e Oeste mineiro, provocando declínio das temperaturas nestes setores, ao passo que a frente fria continua avançando pelo litoral, levando nebulosidade e chuva para a faixa Norte do estado.