Receita Federal e IF inauguram Núcleo de Apoio Fiscal

Poços de Caldas, MG – Na noite da última segunda-feira (17) aconteceu a inauguração do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) no auditório do Instituto Federal, com a participação de diversas autoridades, servidores, alunos e representantes da comunidade, numa parceria com a Receita Federal.

Os secretários municipais Alexandre Lino (Fazenda) e Franco Martins (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) estiveram presentes no evento.

O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.

O secretário da Fazenda representou o prefeito na solenidade e destacou que “esta é uma parceria muito importante para a realização de um serviço que tem como foco principal pessoas hipossuficientes em relação a informações de natureza contábil, fiscal e tributária”.

Já o secretário de Desenvolvimento ressaltou que “o IF Sul de Minas e a Receita Federal estão de parabéns pela iniciativa e a Prefeitura de Poços de Caldas estará à disposição para auxiliar nesse trabalho e também para possíveis parcerias no futuro, desenvolvendo cada vez mais o município”.

Para o diretor-geral do campus local do IF Sul de Minas, Rafael Felipe Coelho Neves, o Núcleo de Apoio Fiscal cumprirá um papel social importante. “Pelo IF Sul de Minas, auxiliaremos a comunidade com diversas informações contábeis e fiscais. Por meio de nossos estudantes e docentes, orientaremos quanto a dúvidas, auxiliando para que as pessoas possam estar em dia com suas obrigações junto à RF, correção de problemas com o CPF, cadastramento como microempreendedor individual etc. É mais uma forma de estreitarmos os laços da instituição de ensino com Poços de Caldas e região”, destacou.