Violência nas escolas é tema de diálogo voltado para toda a comunidade escolar

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas convida as famílias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino para participarem do diálogo “Comportamentos sociais em tempos de crise”, que será realizado nesta quarta-feira (19), às 20h, pelo YouTube, com a participação do psicólogo Cristiano Andrade e assistente social Gabriel Silva Alves.

O debate será transmitido pelo Canal do Centro de Referência do Professor (Cerpro) no Youtube, neste link https://www.youtube.com/watch?v=p-kWITlkjMU. A iniciativa faz parte das medidas adotadas pelos representantes da Educação na Comissão de Segurança nas Escolas.

Criada para debater medidas de segurança voltadas para o ambiente escolar, a comissão conta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Educação e Defesa Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, PROCON e Poder Legislativo do Município de Poços de Caldas.

A Secretaria Municipal de Educação também elaborou um documento com orientações para as unidades educacionais. O documento contém medidas práticas que devem ser adotadas nas unidades escolares, ações que são de responsabilidade das famílias e iniciativas da SME.

Saiba mais: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/documento-orienta-unidades-de-ensino-da-rede-municipal-sobre-seguranca-nas-escolas/

Serviço

Diálogo “Comportamentos sociais em tempos de crise”

Data: 19/4 – quarta-feira

Horário: 20h

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p-kWITlkjMU