Bicicross Poços Clube conquista excelentes resultados no Campeonato Mineiro

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, o Bicicross Poços Clube marcou presença no Campeonato Mineiro de BMX na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A equipe contou com oito atletas de diversas categorias e, com muita garra e determinação, conquistaram excelentes resultados. Os atletas do Bicicross Poços Clube deram um show de habilidade e competência, garantindo seis primeiros lugares, um segundo lugar e um quinto lugar. Mateus Lobo, Gabriel Correa, Enrico Frazao, Augusto Brandão, Eduardo Henrique e Pietro Meneghini conquistaram o primeiro lugar em suas categorias, enquanto Gabriel Correa também garantiu o primeiro lugar na categoria Boys 14. João Lopes ficou em quinto lugar na categoria Elite.

Os resultados positivos alcançados pela equipe são fruto de muito treino e dedicação dos atletas, que contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Prefeitura Municipal de Poços. A competição foi marcada pela emoção e adrenalina, e o BMX Poços Clube demonstrou toda a sua capacidade e potencial.