Bombeiros trabalham para evitar queda de árvores em residência de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Equipes da sala de operaçõesdo Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foram acionadas para uma ocorrência de vistoria em corte de árvore na Rua Leonor Furneleto Delgado, no bairro Morada dos Pássaros, em Poços de Caldas, na tarde desta quarta-feira (20/04/2023). Ao chegar no local, os militares verificaram que haviam duas árvores da espécie Sapuva, com aproximadamente 20 metros cada, com forte inclinação para o lado da residência.

Após análise minuciosa, foi constatado que a árvore mais grossa estava com trincas no tronco e estava encostada na outra, sendo suportada pela árvore mais fina, que, por sua vez, apresentava rachaduras na base, indicando que não seria suficiente para suportar a sobrecarga. Com o risco iminente de queda das árvores, a moradora da casa, que se encontrava acamada e com dificuldades de locomoção, não tinha condições de deixar a residência, mesmo que temporariamente.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e orientou que a senhora ficasse no interior da viatura, enquanto o serviço de corte de árvores era executado. A viatura de combate a incêndio também foi acionada para apoiar a guarnição no corte de árvores.

A situação foi passada para o coordenador de defesa civil municipal, que compareceu imediatamente ao local e acionou a assistência social para apoiar em uma possível evacuação da residência, e a divisão de parque e jardins da prefeitura, que compareceu ao local com caminhão Munk e cesto elevatório. O secretário de serviços públicos também esteve presente e acompanhou todo o trabalho.

As equipes utilizaram o cesto elevatório para realizar a amarração das duas árvores juntas, e a retroescavadeira tracionou para a posição mais oposta possível, de acordo com as características do terreno. Enquanto isso, operadores de motosserra fizeram cortes na base, possibilitando a supressão total das árvores sem causar danos no local. O risco foi eliminado, sem danos à residência.