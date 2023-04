Com vacinas disponíveis a população deve colocar imunização em dia

Belo Horizonte, MG – Em Minas estão em andamento as campanhas de vacinação contra a Influenza e covid-19 e, também, a ampliação do grupo para a imunização contra a meningite C. As vacinas estão disponíveis de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o atendimento das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Diante disso, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) alerta para a importância da imunização e convoca a população a procurar a UBS mais próxima de casa para atualizar o cartão vacinal.

“A vacinação é a forma mais eficiente de prevenir e proteger contra essas doenças”, reforça o subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi.

A ampliação temporária do grupo para a vacinação contra a meningite C termina no dia 30/4. A vacina é disponibilizada regularmente, na rotina do calendário nacional de vacinação, para as crianças de três e cinco meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses. Com a ampliação temporária, a vacina foi disponibilizada, também, para pessoas de 16 anos ou mais não vacinadas.

A cobertura vacinal da vacina Meningocócica C em 2022 foi de 82,14% para crianças menores de 1 ano de idade e 79,78% para crianças de 1 ano. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

As informações de cobertura vacinal referentes aos primeiros meses de 2023 estão em processamento e devem ser atualizadas até o fim de abril.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Josianne Gusmão, as vacinas contra meningite bacteriana são consideradas a medida mais eficaz e segura para evitar casos graves, além de sequelas como amputações, surdez ou cicatrizes e mortes pela doença. “A vacinação é a principal forma de prevenção da doença meningocócica. As vacinas são seguras e eficazes e estão disponibilizadas nas Unidades de Saúde. Procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência e leve o cartão de vacinação”, destaca a coordenadora.

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em 2023, até o dia 29/3, foram registrados 113 casos de meningite no estado. Em 2022 foram registrados 714 casos. Em 2021, foram 440 casos.