Jogos Escolares começam segunda e não será permitida presença de torcida

Poços de Caldas, MG – Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) – Etapa Municipal, uma das maiores competições esportivas do Estado, terá início nesta segunda-feira. No entanto, em decorrência da atual situação vivida pelas escolas em relação às ameaças de ataques, a Coordenação Técnica decidiu suspender a presença de público nos ginásios durante a realização dos jogos.

A decisão foi tomada após receber solicitações de alguns estabelecimentos inscritos no JEMG – Etapa Municipal, preocupados com a segurança dos estudantes-atletas e dos demais participantes. Sendo assim, apenas a entrada dos estudantes-atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos nas partidas será permitida.

Embora seja uma medida difícil e que possa gerar certo descontentamento, é importante ressaltar que a segurança de todos os envolvidos nos Jogos Escolares é uma prioridade absoluta. Dessa forma, a Coordenação Técnica entende que a restrição de público nos ginásios é uma medida necessária neste momento.

Apesar das circunstâncias adversas, espera-se que os Jogos Escolares transcorram normalmente, com a realização das partidas e a competição saudável entre os estudantes-atletas.

A primeira rodada na próxima segunda-feira terá jogos nos ginasios Vitório Togni, Miguel Zanetti, Pelicano e Dr. Arthur de Mendonça Chaves. A competição terá partidas de futsal, basquete, voleibol e handebol.

