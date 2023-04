Liga Vinhedo, Liga de Campinas e LIDARP movimentaram o vôlei da Caldense

Poços de Caldas, MG – As categorias de vôlei da Caldense tiveram o último final de semana recheado de jogos válidos pelas ligas regionais. Os resultados foram os seguintes:

Adulto Feminino – Liga Vinhedo:

No sábado (15) a categoria Adulto Feminino disputou mais uma partida pela Liga Vinhedo, encarando a equipe de Atibaia. A vitória por 3 a 0 veio de maneira controlada e tranquila. “As meninas mantiveram a disciplina tática desde o começo da partida e isso facilitou nossa vitória”, elogiou Paulinho, técnico da categoria. O time de Atibaia é um time mais novo e com menos experiência, mas mantivemos o foco a partida toda e isso foi fundamental para a vitória. As meninas estão de parabéns”, completou o treinador.

O próximo jogo da categoria será dia 29/04, contra a equipe de Cajamar, às 15:30.

Sub-17 Masculino:

A rodada quádrupla do domingo (16) começou com a estreia da categoria masculina na LIDARP. Enfrentando o time de Machado, os atletas da Caldense venceram o jogo pelo placar de 2 a 0 e começaram a competição da melhor maneira possível.

Sub-15 Feminino:

Em jogo válido pela Liga de Campinas, as garotas do Sub-15 também estrearam com vitória. Em jogo muito disputado do início ao fim, a equipe de Jundiaí valorizou a vitória da Caldense, que veio pelo placar de 3 a 1.

A categoria entra em quadra novamente amanhã (19), em Ouro Fino, para enfrentar a equipe de vôlei local, às 16:00.

Sub-14 Feminino:

Logo em seguida, às 11:00, a categoria entrou em quadra para o segundo jogo contra o time paulista. Dessa vez a vitória não veio, apesar do esforço das garotas até o último ponto. Pelo placar de 3 a 2, a Caldense foi derrotada.

Também para enfrentar a equipe de Ouro Fino, as garotas do Sub-14 jogarão às 15:00 amanhã (19).

Sub-17 Feminino:

Caldense e Jundiaí fizeram seu último confronto do dia. O resultado favorável ao time de Jundiaí não apagou a ótima recuperação no placar do Sub-17 da Caldense. A equipe paulista saiu vencendo por 2 a 0, mas viu o time da Veterana se reencontrar no jogo e buscar o empate. Em um último set acirrado, o resultado positivo acabou ficando do lado paulista, que levou a vitória por 3 a 2.